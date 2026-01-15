Visite guidée L’évolution, tout simplement Châteaudun
Visite guidée L’évolution, tout simplement Châteaudun samedi 28 mars 2026.
Visite guidée L’évolution, tout simplement
Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun Eure-et-Loir
Début : 2026-03-28 14:30:00
fin : 2026-03-28 15:30:00
2026-03-28
Qu’est-ce que l’évolution, qu’est-ce que la sélection naturelle ? La nature est-elle bien faite ? Une approche abordable d’un sujet complexe mais passionnant. A partir de 8 ans.
Visite comprise dans le prix du billet d’entrée au musée.
Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 55 36 musee-chateaudun@wanadoo.fr
English :
What is evolution, what is natural selection? Is nature well-made? An accessible approach to a complex but fascinating subject. Ages 8 and up.
