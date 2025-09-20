Visite guidée : L’exposition Charles Descelers Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint-Omer Saint-Omer

Visite guidée : L'exposition Charles Descelers 20 et 21 septembre Bibliothèque d'Agglomération du Pays de Saint-Omer

A partir de 15 ans. Réservation obligatoire par mail : contact.bibagglo@ca-pso.fr, téléphone : 03.74.18.21.00 ou sur Facebook.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Venez parcourir l’exposition, accompagnés de l’un de nos archivistes ayant participé à sa création. À partir des photographies présentées, des aspects de la vie audomaroise des années 1890 à 1920 vous seront ainsi dévoilés.

Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint-Omer 40 rue Gambetta – 62500 Saint-Omer Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France

BAPSO