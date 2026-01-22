Visite guidée L’Hamamélis, trésor de la saison froide Jardins Liliades et l’Eau Pontoux

Visite guidée L’Hamamélis, trésor de la saison froide

Jardins Liliades et l'Eau 29 Rue Puchene Pontoux Saône-et-Loire

2026-02-06 10:00:00

2026-02-06 11:00:00

2026-02-06

Pour les amoureux des plantes, partez à la découverte des jardins Liliades et l’Eau d’Ici lors de visites animées par l’association La Niverolle qui vous dévoile toute la beauté, la diversité et les secrets des plantes dans un cadre naturel apaisant. Une parenthèse idéale pour s’émerveiller, apprendre et prendre le temps en pleine nature.

Thème de la visite L’Hamamélis, trésor de la saison froide .

Jardins Liliades et l'Eau 29 Rue Puchene Pontoux 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

