Visite guidée : L’histoire de Jean Maystre et de sa capitelle Parking de la vallée de l’Eure Uzès

Rdv au parking de la vallée à 10h30. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. Nombre de places limitées.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Les cabanes en pierre sèche, ou capitelles, sont bien connues à Uzès, où plus de 150 ont déjà été répertoriées.

Mais peut-on dépasser ce simple inventaire pour esquisser une histoire des capitelles dans l’Uzège aux XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles ?

Au cours de cette visite, vous découvrirez l’histoire de la capitelle de Jean Maystre, récemment reconstruite, et les outils à la disposition des chercheurs pour initier une réflexion autour de ce véritable patrimoine populaire.

Une plongée passionnante dans l’architecture rurale de l’Uzège !

Parking de la vallée de l'Eure, Font d'Eure, 30700 Uzès

© Maison du patrimoine – Ville d’Uzès