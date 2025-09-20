Visite guidée « L’histoire de la pince maillée » Musée de la Pince Montécheroux

Visite guidée « L’histoire de la pince maillée » Musée de la Pince Montécheroux samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée « L’histoire de la pince maillée » 20 et 21 septembre Musée de la Pince Doubs

Tarif : 2 € | Gratuit pour les moins de 17 ans | Sur inscription | 20 personnes maximum par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, laissez-vous guider dans un voyage au cœur du savoir-faire d’autrefois.

Plongez dans l’histoire fascinante de Montécheroux, un village où l’ingéniosité et la passion ont façonné des outils d’une perfection inégalée. Le musée local, véritable écrin de trésors, vous invite à découvrir un savoir-faire ancestral qui a rayonné bien au-delà des frontières.

La visite du musée invite à la réflexion et à la modestie. Comment ces générations, avec des moyens limités, ont-elles réussi à conquérir le monde ? Une question qui résonne particulièrement à l’ère de la technologie et de la mondialisation. Le musée éveille également une douce nostalgie, évoquant l’époque où 350 ouvriers animaient le village, où le bruit des marteaux résonnait et où la lumière des forges brillait.

Sur réservation (20 pers. max) : info@parcdoubshorloger.fr / 03 81 68 53 32

Musée de la Pince 12 rue de la Pommeraie, 25190 Montecheroux Montécheroux 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 92 68 51 https://museedelapince.fr http://facebook.com/museemontecheroux [{« type »: « email », « value »: « info@parcdoubshorloger.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 81 68 53 32 »}] [{« link »: « mailto:info@parcdoubshorloger.fr »}] Le musée de la Pince est un musée rural étonnant où l’on découvre la destinée exceptionnelle d’un vieux village isolé qui vécut 220 années d’histoire artisanale et industrielle. On y fabriqua des outils d’horlogerie puis des pinces pour tous les corps de métiers, de qualité remarquable et exportés dans le monde entier. C’est le tryptique « histoire, religion et technologie » qui explique cette incroyable réussite. Vous verrez une forge à l’ancienne en état de marche et un film de 13 minutes sur « l’art des pinces » dans ce village-atelier aux 75 forges. Accès depuis Saint-Hippolyte ou Noirefontaine pour monter sur le plateau qui domine la vallée du Doubs ou par Blamont en franchissant le col du Lomont (altitude 1 000 m) | Pas de parking spécifique mais des places dans un rayon de 150 m autour du musée | Accès partiel PMR.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, laissez-vous guider dans un voyage au cœur du savoir-faire d’autrefois.

© PNR du Doubs horloger