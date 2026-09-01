Informations pratiques

La Roche-Posay

Visite guidée : l’histoire du Thermalisme à La Roche-Posay

14 boulevard Victor Hugo La Roche-Posay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, La Roche-Posay vous invite à un rendez-vous avec l’histoire. Suivez-nous pour une visite guidée passionnante d’1h30 consacrée à l’histoire du thermalisme, idéale pour percer les origines et les secrets de notre cité thermale. Une parenthèse culturelle enrichissante, accessible à tous et entièrement gratuite. .

14 boulevard Victor Hugo La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 13 00 office@larocheposay-tourisme.com

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English : Visite guidée : l’histoire du Thermalisme à La Roche-Posay

L’événement Visite guidée : l’histoire du Thermalisme à La Roche-Posay La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche Posay