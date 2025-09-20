Visite guidée « L’histoire du vieux bourg de Gy » Église Saint-Symphorien de Gy Gy

Sans inscription | Rendez-vous vers l’église à 14h ou 16h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T16:+

Fin : 2025-09-21T16:+ – 2025-09-21T18:+

À travers les rues et ruelles de Gy, découvrez en compagnie d’une guide, le riche passé historique de cette cité de caractère. Vous pourrez admirer la dernière tour de fortification du village, des caves typiques, l’ancienne orangerie, etc. Partez pour un voyage vers le passé d’1h30 à 2h, avec en parallèle une exposition de reproductions de vieilles cartes postales, au fil des rues. Dans la cour de l’ancienne orangerie, une buvette-salon de thé et une exposition de poupées anciennes vous attendent.

Église Saint-Symphorien de Gy Rue de l’Église, 70700 Gy Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 07 72 39 42 55 https://www.ot-montsdegy.com [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 32 93 93 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@montsdegy.fr »}] Gy compte un riche passé viticole et fut un lieu de résidence pour les archevêques de Besançon. Cela en fait une cité où les témoignages historiques s’entremêlent. Possibilité de se garer aux abords de l’église ou sur le parking de la mairie.

© Torop