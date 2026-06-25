Visite guidée L’histoire et le patrimoine d’Ostabat Ostabat-Asme
Visite guidée L’histoire et le patrimoine d’Ostabat Ostabat-Asme samedi 19 septembre 2026.
Ostabat-Asme
Visite guidée L’histoire et le patrimoine d’Ostabat
140 Chemin Latsagako Ostabat-Asme Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite animée par Bixtori.
Venez à la découverte d’Ostabat, villeneuve médiévale au carrefour des chemins de Compostelle avant de s’engager vers Saint-Jean-Pied-de-Port et les monts pyrénéens. Découvrez l’histoire et le patrimoine bâti de ce lieu qui a joué un rôle prépondérant dans le développement économique et le contrôle du territoire. Car Ostabat a été la convoitise de plusieurs seigneurs (Dax, Tartas, Albret, …) et au cœur du conflit qui a vu s’affronter les rois de Navarre et d’Angleterre. La visite guidée vous permettra de faire une immersion dans ce passé si peu connu et pourtant si riche. .
140 Chemin Latsagako Ostabat-Asme 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 66 65 contact.iholdioztibarre@communaute-paysbasque.fr
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English : Visite guidée L’histoire et le patrimoine d’Ostabat
L’événement Visite guidée L’histoire et le patrimoine d’Ostabat Ostabat-Asme a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque
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