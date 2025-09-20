Visite guidée « L’histoire patrimoniale et architecturale de la maison Henri Queuille et le parcours intime du grand homme » Neuvic

21 Rue du Commerce Neuvic Corrèze

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le musée de la Résistance Henri Queuille vous propose une visite guidée « L’Histoire patrimoniale et architecturale de la maison Henri Queuille et le parcours intime du grand homme ». .

21 Rue du Commerce Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 07 84 50 musee-henriqueuille@correze.fr

