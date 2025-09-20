Visite guidée L’Hôtel Atlantique Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-Octeville Boulevard Félix Amiot Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

En face de la gare maritime transatlantique, un grand bâtiment rose s’impose à la vue l’Hôtel Atlantique.

Construit en 1922 à l’initiative de trois grandes compagnies maritimes reliant Cherbourg à l’Amérique, il est l’œuvre de l’architecte cherbourgeois René Levavasseur. Ce bel ensemble Art Déco accueille en permanence 2 000 émigrants pendant les 10 à 15 jours nécessaires pour régler leurs formalités administratives et se soumettre aux contrôles sanitaires, avant le grand départ vers le Nouveau Monde.

La visite offre une plongée dans cette époque où Cherbourg était un grand port transatlantique et permet d’entrer dans le beau pavillon abritant le réfectoire de 800 couverts, actuelle salle des commissions de la CCI.

Durée 1h30 conseillé à partir de 8 ans.

/! Ouverture des réservations le mardi 9 septembre 2025 à partir de 10:30

Réservation nécessaire auprès de l’Office de Tourisme du Cotentin

Le lieu de rendez-vous sera indiqué après la réservation. .

Cherbourg-Octeville Boulevard Félix Amiot Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

