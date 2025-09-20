Visite guidée : l’hôtel de la préfecture Hôtel de préfecture du Gard Nîmes

Visite guidée : l’hôtel de la préfecture Samedi 20 septembre, 10h00, 11h15, 13h30, 16h00 Hôtel de préfecture du Gard Gard

Se munir de sa pièce d’identité. Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Découvrez le majestueux escalier d’honneur, les bureaux du préfet et du secrétaire général, les salons de réception, le jardin et le centre opérationnel départemental.

Construit pendant l'époque napoléonienne, cet édifice est l'un des premiers exemples d'hôtels de préfecture érigés en France. Datant du XIXe siècle, il présente une structure en forme de « U ». La cour d'honneur se situe à l'entrée, suivie du bâtiment principal abritant l'entrée principale des visiteurs, avec deux pavillons de chaque côté. À l'arrière du bâtiment, un jardin avec un bassin et une grande diversité d'arbres ajoute une touche de verdure.

© Dominique Marck – Ville de Nîmes