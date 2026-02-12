Visite guidée L’hôtel de ville à la lampe torche Le Touquet-Paris-Plage

Visite guidée L’hôtel de ville à la lampe torche

Hôtel de ville Place Edouard VII Porte d’honneur Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Vous pensiez tout connaître de l’hôtel de ville, mais la pénombre révèle bien d’autres aspects. Dans la salle d’Honneur, le vieux parquet craque sous vos pas et la lueur de votre lampe-torche dévoile des détails inconnus ici, un monstre marin semble surgir des vitraux, tandis que là-bas, c’est un blason doré qui brille sur le fauteuil majoral. Découvrez l’hôtel de ville comme vous ne l’avez jamais vu.

Durée 1h à pied (25 pers. max)

Lampes-torches fournies (dans la limite des stocks disponibles)

Merci de prévoir votre propre lampe torche.

Animée par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.

Hôtel de ville Place Edouard VII Porte d’honneur Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 patrimoine@letouquet.com

