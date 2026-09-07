Visite guidée « L’Hôtel de Ville de Blois, ancien évêché », Hôtel de Ville – Ancien Évêché, Blois
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Ville - Ancien Évêché · Blois
Informations pratiques
Visite guidée « L’Hôtel de Ville de Blois, ancien évêché » 19 et 20 septembre Hôtel de Ville – Ancien Évêché Loir-et-Cher
Réservation à partir du lundi 7 septembre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Découvrez l’hôtel de Ville de Blois au cœur de l’ancien Évêché.
Hôtel de Ville – Ancien Évêché Place Saint-Louis 41000 Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 90 33 32 [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 90 33 33 »}] Palais épiscopal d’architecture classique élevé après la création d’un diocèse à Blois en 1697, pourvu de vastes jardins en terrasse dominant la Loire, réaménagés en roseraie depuis 1990.
Découvrez l’hôtel de Ville de Blois au cœur de l’ancien Évêché.
Hôtel de ville – Ancien évêché © Ville de Blois
À voir aussi à Blois (Loir-et-Cher)
- Portraits d’une époque : photos du studio Harcourt sous l’Occupation – Exposition, Centre de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire, Blois 16 septembre 2026
- Visite et exposition commentée, Hôtel du Département, Blois 18 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine au Conseil Départemental de Loir-et-Cher Blois 19 septembre 2026
- Exposition Reflets Lointains, l’Asie rêvée des collectionneurs . Blois 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’ancien couvent Blois 19 septembre 2026