Visite guidée : l’Hôtel de Ville de Romans Hôtel de Ville de Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère

Visite guidée : l’Hôtel de Ville de Romans Hôtel de Ville de Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée : l’Hôtel de Ville de Romans Dimanche 21 septembre, 14h30 Hôtel de Ville de Romans-sur-Isère Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Découvrez les secrets de l’Hôtel de Ville de Romans au travers de cette visite guidée, depuis l’escalier d’honneur jusqu’à la salle du conseil municipal, en passant par la cour intérieure du XVIIIe siècle.

Hôtel de Ville de Romans-sur-Isère Place Jules Nadi, 26100 Romans-sur-Isère, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 75 79 20 86 »}, {« type »: « email », « value »: « artethistoire@valenceromansagglo.fr »}]

Découvrez les secrets de l’Hôtel de Ville de Romans au travers de cette visite guidée, depuis l’escalier d’honneur jusqu’à la salle du conseil municipal, en passant par la cour intérieure du XVIIIe…

©J. Garnier_Ville de Romans