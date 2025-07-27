Visite guidée L’hôtel de ville et les tours de l’ancien château comtal Angoulême

Angoulême Charente

Construit à l’emplacement de l’ancien château des comtes d’Angoulême, l’hôtel de ville est avec la cathédrale Saint6pierre l’un des monuments phares d’Angoulême.



Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme.

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84 info@angouleme-tourisme.com

English :

Built on the site of the former castle of the Counts of Angoulême, the town hall is one of Angoulême?s landmarks, along with Saint6pierre cathedral.



Reservations required at the tourist office.

German :

Das Rathaus wurde an der Stelle des ehemaligen Schlosses der Grafen von Angoulême errichtet und ist neben der Kathedrale Saint6pierre eines der wichtigsten Bauwerke von Angoulême.



Reservierung beim Fremdenverkehrsamt erforderlich.

Italiano :

Costruito sul sito dell’antico castello dei conti di Angoulême, il municipio è uno dei monumenti principali di Angoulême, insieme alla cattedrale di Saint-Pierre.



Le prenotazioni devono essere effettuate presso l’ufficio turistico.

Espanol :

Construido en el emplazamiento del antiguo castillo de los condes de Angulema, el ayuntamiento es uno de los principales monumentos de la ciudad, junto con la catedral de Saint6pierre.



Hay que reservar en la oficina de turismo.

