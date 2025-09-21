Visite guidée L’hôtel de ville et son histoire Châteaudun

2 Place du 18 Octobre Châteaudun Eure-et-Loir

Début : Dimanche 2025-09-21 14:30:00

La visite guidée permet d’évoquer l’histoire de la municipalité et de l’actuel hôtel de ville érigé au 18e siècle. Visite proposée par l’office de tourisme intercommunal dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Après l’histoire de l’édifice et la description de la façade le groupe montera l’escalier d’honneur afin de découvrir la salle des mariages, l’ancienne salle du conseil et le bureau du maire.

Réservations et départ à l’Office de Tourisme. .

2 Place du 18 Octobre Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 bienvenue@grandchateauduntourisme.fr

English :

The tour takes in the history of the municipality and the present-day town hall, built in the 18th century. The tour is part of the European Heritage Days program.

German :

Die Führung gibt einen Überblick über die Geschichte der Gemeinde und des heutigen Rathauses, das im 18. Die Besichtigung wird im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes angeboten.

Italiano :

La visita comprende la storia del comune e l’attuale municipio, costruito nel XVIII secolo. La visita fa parte delle Giornate europee del patrimonio.

Espanol :

La visita recorre la historia del municipio y del actual ayuntamiento, construido en el siglo XVIII. La visita forma parte de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

