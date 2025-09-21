Visite guidée L’hôtel de ville Journées européennes du Patrimoine Valence

Place de la Liberté Valence Drôme

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, partez à la découverte de l’hôtel de ville de Valence.

Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

As part of the European Heritage Days, discover Valence town hall.

German :

Gehen Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals auf Entdeckungsreise durch das Rathaus von Valence.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, scoprite il Municipio di Valence.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, descubra el Ayuntamiento de Valence.

