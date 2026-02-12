Visite guidée L’hôtel des postes, un monument historique art déco Le Touquet-Paris-Plage
Hôtel des Postes 100 rue de Metz Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Bâti en 1927, l’Hôtel des Postes, fraîchement restauré, est aujourd’hui le monument Art Déco, inscrit aux Monuments historiques de la station. Ce bâtiment regorge de détails typiques de ce mouvement des Années folles formes géométriques, fers forgés, céramiques, typographies emblématiques. Saurez-vous reconnaître toutes ces inspirations ?
Rendez-vous sur le perron de l’Hôtel des Postes, 100 rue de Metz.
Sur réservation au 03 21 06 72 00
Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&Co .
