Visite guidée : L’Hôtel Fleury, toute une histoire ! Musée de Lodève Lodève

Visite guidée : L'Hôtel Fleury, toute une histoire !

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Musée de Lodève – Un hôtel particulier chargé d’histoire

Installé dans un ancien hôtel particulier, le Musée de Lodève a connu de nombreuses vies : couvent, collège, lycée, puis musée Fleury.

L’édifice a conservé de remarquables éléments d’architecture et de décor, aujourd’hui classés au titre des Monuments historiques.

Parmi les incontournables :

L’escalier monumental

La cour intérieure

Les gypseries

Un véritable voyage dans une demeure de prestige.

C'est dans l'hôtel ayant précédé celui-ci que serait né, le 22 juin 1653, André Héroule de Fleury, futur évêque de Fréjus, cardinal, percepteur et ministre de Louis XV. La maison voisine fut acquise en 1677 par Jean de Fleury, son père. C'est à partir de cette acquisition que fut constitué le vaste immeuble dont la construction doit être rapportée à cette date, en accord avec le style du portail, du grand escalier et des façades. Les aménagements intérieurs datent du milieu ou de la fin du XVIIIe siècle. Cet hôtel comporte une cour centrale carrée, reliée à la rue par un passage voûté, bordé par la conciergerie. Le grand escalier est situé à droite de cette cour, l'escalier de service à gauche. Au fond, un vestibule voûté dessert les salles du rez-de-chaussée et donne accès au jardin. Le premier étage conserve un dessus de cheminée orné d'un trophée de musique en gypserie, datant du XVIIIe siècle.

