Visite guidée L’hôtel Westminster, entre art déco et influence britannique Le Touquet-Paris-Plage

Perron de l’hôtel Westminster Avenue du Verger Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Vendredi 10 mai 2024 10h et 11h

Mercredi 22 mai 2024 10h et 11h

Si vous imaginez un hôtel emblématique au Touquet-Paris-Plage, vous penserez sûrement à l’hôtel Westminster. Et pour cause, l’actuel hôtel 5 étoiles de la station, qui a accueilli nombre de personnalités, impressionne par son style Art déco et son influence britannique. Bow-windows, mobilier ou encore fers forgés, autant d’éléments que vous découvrirez lors de la visite.

Rendez-vous Perron de l’hôtel Westminster, avenue du Verger.

Sur réservation au 03 21 06 72 00

Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&Co .

Perron de l’hôtel Westminster Avenue du Verger Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 patrimoine@letouquet.com

