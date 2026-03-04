Visite guidée lien entre l’écriture, l’art et le patrimoine Place du 11 novembre Taulignan
Visite guidée lien entre l'écriture, l'art et le patrimoine
samedi 11 avril 2026.
Place du 11 novembre
MUSÉE DE LA SOIE
Taulignan
Drôme
Tarif : 7 EUR
De 6 à 18 ans
Début : 2026-04-11 11:30:00
fin : 2026-07-11
2026-04-11 2026-05-09 2026-06-13 2026-07-11 2026-08-08 2026-09-12 2026-10-10 2026-11-07 2026-12-12
La marquise s’invite au musée, le lien entre l’écriture et l’art
Chaque deuxième samedi du mois à 11h30
Place du 11 novembre MUSÉE DE LA SOIE Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 12 96 info@musee-soie.fr
English :
La marquise s?invite au musée, the link between writing and art
Every second Saturday of the month at 11:30 am
