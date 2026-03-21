Visite Guidée Lili la Libellule Réservée aux Enfants Musée de l’école de Nancy Nancy
Visite Guidée Lili la Libellule Réservée aux Enfants Musée de l’école de Nancy Nancy vendredi 17 avril 2026.
Visite Guidée Lili la Libellule Réservée aux Enfants
Musée de l’école de Nancy 38 rue Sergent Blandan Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-17 14:30:00
fin : 2026-04-26 15:30:00
Date(s) :
2026-04-17
Pendant les vacances, venez découvrir en vous amusant les aventures de Lili la libellule, insecte emblématique des artistes de l’École de Nancy…
Pour les enfants de 7 à 11 ans.
Réservation par téléphone ou par mail.Enfants
4 .
Musée de l’école de Nancy 38 rue Sergent Blandan Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01 resa.nancymusees@nancy.fr
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English :
During the vacations, come and have fun discovering the adventures of Lili the dragonfly, the emblematic insect of the Ecole de Nancy artists…
For children aged 7 to 11.
Reservations by phone or e-mail.
L’événement Visite Guidée Lili la Libellule Réservée aux Enfants Nancy a été mis à jour le 2026-03-21 par DESTINATION NANCY