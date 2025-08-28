Limoges 1939-1945 Quartier Champ de Foire Limoges
Limoges 1939-1945 Quartier Champ de Foire Limoges vendredi 20 février 2026.
Limoges
Limoges 1939-1945 Quartier Champ de Foire
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 17:30:00
fin : 2026-05-07 18:30:00
Date(s) :
2026-05-07
Depuis le Monument aux Morts de la Seconde Guerre mondiale, remontez le fil des évènements dans un quartier témoin de la répression allemande, jusqu’au souffle de la Libération.
– Visite de 1h
– Visite accessible aux PMR
– Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme, ou sur notre site web.
– Le lieu de rendez-vous est communiqué APRES la réservation sur le billet. .
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
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English : Limoges 1939-1945 Quartier Champ de Foire
L’événement Limoges 1939-1945 Quartier Champ de Foire Limoges a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Limoges Métropole
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