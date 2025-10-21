Visite guidée Limoges Art-Déco Limoges

Limoges Haute-Vienne

Savourez l’architecture du début du 20ème siècle lignes pures, béton et élégants décors géométriques. Présentation de réalisations de style art déco. Visite ayant lieu principalement dans la rue Jean Jaurès et Quartier du Verdurier.

– Visite guidée d’1h.

– Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme ou sur notre site web.

– Le lieu de rendez-vous est communiqué APRES le règlement et la réservation. .

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

