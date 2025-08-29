Visite Guidée Limoges en 87 Minutes Limoges

Rdv Communiqué Après la Réservation
Limoges Haute-Vienne

Début : 2025-08-29

fin : 2025-10-25

2025-08-29 2025-09-03 2025-10-25 2025-11-01

Rapide et efficace, c’est la visite incontournable entre les deux cœurs historiques pour découvrir la ville depuis l’époque gallo-romaine jusqu’à nos jours. Visite à pied, non accessible PMR.

– Visite de 87min

– Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme, ou sur notre site web.

– Le lieu de rendez-vous est communiqué APRES le règlement et la réservation. .

Rdv Communiqué Après la Réservation Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

