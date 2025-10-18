Visite guidée L’inébranlable Tour Grise

La Tour Grise, Verneuil d'Avre et d'Iton

Samedi 2025-12-20

fin : 2026-01-03

En entrant dans cet ancien donjon médiéval du XIIIème siècle vous plongerez aux portes du duché de Normandie. Découvrez le Verneuil du Moyen Âge. Revivez la célèbre bataille de 1424 qui eut lieu pendant la guerre de Cent Ans. On vous contera aussi l’histoire de M. Duval, qui fit de la tour un hôtel restaurant et qui y a laissé son empreinte !

Finissez votre visite par le chemin de ronde, où les chevaliers du roi de France Philippe Auguste surveillaient autrefois la ville. Vous profiterez ainsi d’une vue imprenable sur Verneuil et ses monuments emblématiques l’abbaye Saint-Nicolas, la tour de La Madeleine, l’église Notre-Dame…

Visite non adaptée aux moins de 6 ans.

*Visites guidées

Samedi 20 décembre 2025 à 11h.

Samedi 27 décembre 2025 à 11h.

Samedi 3 janvier 2025 à 11h

Réservation obligatoire au 02 32 32 17 17. .

La Tour Grise, 70 rue de la Tour Grise, Verneuil d'Avre et d'Iton, 27130, Eure, Normandie. +33 2 32 32 17 17

