Visite guidée « L’Isère en histoire – Zoom sur la Préhistoire et la période gallo-romaine Ancien évêché Grenoble

Visite guidée « L’Isère en histoire – Zoom sur la Préhistoire et la période gallo-romaine Dimanche 21 septembre, 14h00 Ancien évêché Isère

Gratuit

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Visite guidée du parcours permanent « L’Isère en histoire » : Zoom sur la préhistoire et la période gallo-romaine

De la rencontre avec le plus vieux fossile humain trouvé dans notre région à la découverte du trésor de monnaies enfoui par son propriétaire à la fin de l’époque gallo-romaine, la visite retrace l’histoire des femmes et des hommes qui nous ont précédés en Isère. Le parcours met en scène de prestigieuses collections archéologiques.

Ancien évêché 11B Rue du Vieux Temple, 38000 Grenoble, France Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 03 15 25 https://musees.isere.fr/musee/musee-de-lancien-eveche?musee=14 https://www.facebook.com/museeancieneveche;https://www.instagram.com/museeancieneveche/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 76 03 15 25 »}] La cathédrale a été élevée sur un ancien îlot urbain des 2e et IIIe siècles. Au IVe siècle, les premiers édifices d’une communauté chrétienne se structurent. En 381, un premier évêque, Domninus de Grenoble, est mentionné lors du concile d’Aquilée. Dès cette époque furent accolées les églises Notre-Dame et une première église Saint-Hugues, montrant l’importance de l’activité du siège épiscopal. Près d’un siècle plus tard, l’ensemble du groupe cathédral acquiert son espace définitif tandis que les bâtiments continuent d’évoluer. La cathédrale romane fait l’objet d’une importante reconstruction au XIIIe siècle. Cette campagne de travaux qui touche tout l’îlot épiscopal se fait dans un contexte lié à la rivalité entre les comtes d’Albon et les archevêques. La construction de l’église Saint-Laurent par les comtes est contemporaine de ces travaux. Le cloître se trouvait, comme l’essentiel des bâtiments conventuels, accolé au bas-côté sud de la cathédrale. Son plan abouti aurait été fixé au XIIIe siècle. A la période romane, il semble presque certain qu’un niveau supérieur existait. Les bâtiments autour du cloître étaient donc sur deux niveaux, abritant un réfectoire et un dortoir. Au XVe siècle, un second bas-côté a été construit pour la cathédrale. Au siècle suivant, l’adjonction des chapelles privées détruit définitivement l’aile nord du cloître. Au XIXe siècle, la construction d’immeubles neufs fait disparaître les ailes sud et ouest. De l’aile orientale du cloître ne subsiste que la ga Dans Grenoble, tramway ligne B et bus ligne 16, arrêt Notre-Dame Musée

En voiture, parking du Musée de Grenoble (place Lavalette) à proximité immédiate

