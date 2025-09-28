Visite guidée Lourdes après les Apparitions, la cité mariale à l’aube du XXe siècle Place du Champ Commun Lourdes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-09-28 10:00:00

fin : 2025-09-28 12:00:00

2025-09-28

Plongez dans le Lourdes de 1884 lors d’une visite immersive guidée par Violette, une lavandière en costume d’époque 1850 qui n’a pas la langue dans sa poche.

Découvrez cette petite bourgade pyrénéenne bouleversée par les Apparitions de 1858 et les débuts de la révolution industrielle, prête à accueillir pèlerins et voyageurs.

Déambulez dans les quartiers les plus vivants au fil des anecdotes sur la vie quotidienne des habitants, les bouleversements urbains, l’impact des pèlerinages et les troubles passés.

Visite de 2h pour adultes et enfants de 8 ans et plus sur réservation, nombre de places limitées.

Place du Champ Commun LOURDES Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 77 40 info@lourdes-infotourisme.com

English :

Immerse yourself in the Lourdes of 1884 on an immersive tour guided by Violette, a washerwoman in 1850 period costume who has no tongue in cheek.

Discover this small Pyrenean town turned upside down by the Apparitions of 1858 and the beginnings of the industrial revolution, ready to welcome pilgrims and travelers alike.

Take a stroll through the liveliest neighborhoods, where you’ll hear anecdotes about daily life, urban upheavals, the impact of pilgrimages and past troubles.

2-hour tour for adults and children aged 8 and over, by reservation only, places are limited.

German :

Tauchen Sie ein in das Lourdes des Jahres 1884 auf einer immersiven Tour, die von Violette geleitet wird, einer Waschfrau in einem Kostüm aus der Zeit um 1850, die nicht auf den Mund gefallen ist.

Entdecken Sie dieses kleine Pyrenäenstädtchen, das durch die Erscheinungen von 1858 und die Anfänge der industriellen Revolution erschüttert wurde und nun bereit ist, Pilger und Reisende zu empfangen.

Schlendern Sie durch die lebhaftesten Viertel mit Anekdoten über das Alltagsleben der Einwohner, die städtischen Umwälzungen, die Auswirkungen der Pilgerfahrten und die vergangenen Unruhen.

Zweistündige Tour für Erwachsene und Kinder ab 8 Jahren mit Reservierung, begrenzte Anzahl an Plätzen.

Italiano :

Immergetevi nella Lourdes del 1884 con una visita guidata da Violette, una lavandaia in costume d’epoca del 1850 che non usa mezzi termini.

Scoprite questa piccola città dei Pirenei, stravolta dalle apparizioni del 1858 e dagli inizi della rivoluzione industriale, pronta ad accogliere pellegrini e viaggiatori.

Passeggiate nei quartieri più vivaci, dove ascolterete aneddoti sulla vita quotidiana degli abitanti, sugli sconvolgimenti urbani, sull’impatto dei pellegrinaggi e sui problemi del passato.

Tour di 2 ore per adulti e bambini a partire dagli 8 anni (prenotazione obbligatoria), posti limitati.

Espanol :

Sumérjase en el Lourdes de 1884 en una visita guiada por Violette, una lavandera vestida de época de 1850 que no tiene pelos en la lengua.

Descubra esta pequeña ciudad pirenaica, transformada por las apariciones de 1858 y los inicios de la revolución industrial, lista para acoger a peregrinos y viajeros.

Pasee por los barrios más animados, donde le contarán anécdotas sobre la vida cotidiana de los habitantes, las agitaciones urbanas, el impacto de las peregrinaciones y los problemas del pasado.

Visita de 2 horas para adultos y niños a partir de 8 años (reserva obligatoria), plazas limitadas.

