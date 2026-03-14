VISITE GUIDÉE LSF VIVRE LA GUERRE EN HÉRAULT (1939-1945)

pierresvives Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Samedi 28 mars à 16h

Pierresvives ~ domaine départemental

Montpellier

Visite guidée interprétée en Langue des Signes Française (LSF) de l’exposition Vivre la guerre en Hérault (1939-1945)

Âge recommandé 10 ans et +

Réservation à serviceprogrammation@herault.fr

L’exposition traite de la vie quotidienne, de la défaite de 1940 jusqu’à la la fin de la guerre et la construction européenne. Le projecteur est particulièrement axé sur le ressenti des populations civiles l’absence des prisonniers, l’arrivée de populations durant l’exode ou fuyant la zone occupée, le STO, les rafles, la peur, les pénuries et l’occupation allemande… Très éloignée de l’angélisme et l’hagiographie souvent véhiculés sur la période, l’exposition s’attache à montrer un quotidien tout en nuances où subsistance et survie sont une priorité. .

pierresvives Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 00 serviceprogrammation@herault.fr

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English :

L’événement VISITE GUIDÉE LSF VIVRE LA GUERRE EN HÉRAULT (1939-1945) Montpellier a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 PIERRESVIVES