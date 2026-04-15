Visite guidée ludique du jardin public, Jardin des Plantes, Coutances

Visite guidée ludique du jardin public Samedi 6 juin, 16h30 Jardin des Plantes Manche

Durée 1h, dès 6 ans, nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Laissez-vous guider, le temps d’une balade sensorielle en famille. Couleurs des fleurs et beauté du cadre, tout un monde à observer mais aussi à découvrir les yeux fermés pour entendre, sentir et peut-être même… ressentir !

Durée 1h, dès 6 ans / sur réservation, jauge limitée : 02 33 19 08 10

Jardin des Plantes 2 Rue Quesnel Morinière, 50200 Coutances, France Coutances 50200 Manche Normandie 0233190810 https://www.coutances.fr/se-divertir/parcs-jardins [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 19 08 10 »}] En janvier 1852, Jean-Jacques Quesnel de La Morinière, qui en était propriétaire, lègue à la Ville par testament son hôtel particulier à la condition qu’il soit d’utilité publique (il deviendra le musée Quesnel-Morinière) et que les jardins deviennent un parc municipal où seraient cultivées des plantes médicinales. Tout en restant fidèle à la pensée de son créateur, le jardin s’est développé grâce à l’intervention discrète d’une cohorte de jardiniers, entretenant et renouvelant, depuis maintenant un siècle et demi, essences rares, massifs floraux, et mosaïcultures. L’art floral y est très développé et les jardiniers nous surprennent à chaque saison avec leurs créations. Les coutançais et les touristes aiment y flâner et se laissent enchanter par les diverses animations qui y ont lieu, notamment en période estivale ou pendant le festival Jazz sous les pommiers.

Laissez-vous guider, le temps d’une balade sensorielle en famille. Couleurs des fleurs et beauté du cadre, tout un monde à observer mais aussi à découvrir les yeux fermés pour entendre, sentir et ! …

©CMB – Aymeric Picot