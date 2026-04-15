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Visite guidée ludique du jardin public, Jardin des Plantes, Coutances

Visite guidée ludique du jardin public, Jardin des Plantes, Coutances

Visite guidée ludique du jardin public, Jardin des Plantes, Coutances samedi 6 juin 2026.

Lieu : Jardin des Plantes

Adresse : 2 Rue Quesnel Morinière, 50200 Coutances, France

Ville : 50200 Coutances

Département : Manche

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : Durée 1h, dès 6 ans, nombre de places limité.

Visite guidée ludique du jardin public Samedi 6 juin, 16h30 Jardin des Plantes Manche

Durée 1h, dès 6 ans, nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Laissez-vous guider, le temps d’une balade sensorielle en famille. Couleurs des fleurs et beauté du cadre, tout un monde à observer mais aussi à découvrir les yeux fermés pour entendre, sentir et peut-être même… ressentir !
Durée 1h, dès 6 ans / sur réservation, jauge limitée : 02 33 19 08 10

Jardin des Plantes 2 Rue Quesnel Morinière, 50200 Coutances, France Coutances 50200 Manche Normandie 0233190810 https://www.coutances.fr/se-divertir/parcs-jardins [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 19 08 10 »}] En janvier 1852, Jean-Jacques Quesnel de La Morinière, qui en était propriétaire, lègue à la Ville par testament son hôtel particulier à la condition qu’il soit d’utilité publique (il deviendra le musée Quesnel-Morinière) et que les jardins deviennent un parc municipal où seraient cultivées des plantes médicinales. Tout en restant fidèle à la pensée de son créateur, le jardin s’est développé grâce à l’intervention discrète d’une cohorte de jardiniers, entretenant et renouvelant, depuis maintenant un siècle et demi, essences rares, massifs floraux, et mosaïcultures. L’art floral y est très développé et les jardiniers nous surprennent à chaque saison avec leurs créations. Les coutançais et les touristes aiment y flâner et se laissent enchanter par les diverses animations qui y ont lieu, notamment en période estivale ou pendant le festival Jazz sous les pommiers.
Laissez-vous guider, le temps d’une balade sensorielle en famille. Couleurs des fleurs et beauté du cadre, tout un monde à observer mais aussi à découvrir les yeux fermés pour entendre, sentir et ! …

©CMB – Aymeric Picot

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