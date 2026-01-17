Visite guidée ludique : Les enfants au château de Pontivy, Château de Pontivy, 63 rue du Général de Gaulle, 56300 PONTIVY, Pontivy

Visite guidée ludique : Les enfants au château de Pontivy 16 – 27 février Château de Pontivy, 63 rue du Général de Gaulle, 56300 PONTIVY Morbihan

Durée : 1h15 | Sur réservation | Tarifs : enfant 7€ (de 6 à 12 ans), accompagnateur 5€ (ou + de 13 ans), tarif famille 22€ (2 adultes + 2 enfants), gratuit (-5 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-16T14:30:00+01:00 – 2026-02-16T15:15:00+01:00

Fin : 2026-02-27T14:30:00+01:00 – 2026-02-27T15:15:00+01:00

Château de Pontivy, 63 rue du Général de Gaulle, 56300 PONTIVY Château de Pontivy, 63 rue du Général de Gaulle, 56300 PONTIVY Pontivy 56300 Morbihan Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 97 25 04 10 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@pontivycommunaute.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-pontivycommunaute.com/billetterie/ »}] Situé à l’extrémité nord de la vieille ville, le château de Pontivy a été construit du milieu du XVe siècle au début du XVIe siècle. L’essentiel de la construction fut réalisé à l’initiative de Jean II de Rohan dit le « Grand Vicomte ». Pontivy étant devenue, en 1396, la capitale de la vicomté de Rohan, il fallait à Jean II un château digne de son rang.

Avec ses murs épais, ses larges fossés et ses tours massives en forte saillie sur les courtines, le château de Pontivy est le témoin d’un architecture militaire qui, à la fin du XVe siècle, tente de s’adapter au développement de l’artillerie à feu. La présence de « mâchicoulis bretons » ou l’utilisation de schiste et de granit pour la construction sont caractéristiques des châteaux forts de la péninsule. A la fonction défensive s’adjoint une attention soutenue pour le confort et la décoration : lucarnes sculptées, descentes d’eau ouvragées, cheminées et latrines sont encore là pour en témoigner. En raison de travaux liés à l’effondrement de sa courtine sud en 2014, le château des Rohan n’a pas encore totalement rouvert ses portes.

L’office de tourisme organise ponctuellement des visites guidées de la cour et des intérieurs pendant les vacances scolaires d’hiver, de printemps, d’été et d’automne.

Les enfants parcourent le château de Pontivy et découvrent l’époque médiévale au gré d’activités ludiques et familiales. Blasons, jeux et banquet, ils seront incollables sur la vie médiévale ! visite guidée médiéval

Office de tourisme de Pontivy Communauté