Visite guidée ludique, Maison natale Charles de Gaulle, Lille

Visite guidée ludique 16 – 26 février Maison natale Charles de Gaulle Nord
Tarif :10 € / Réduit : 8 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-16T15:00:00+01:00 – 2026-02-16T16:00:00+01:00
Fin : 2026-02-26T15:00:00+01:00 – 2026-02-26T16:00:00+01:00
En famille ou entre amis, les visiteurs sont invités à découvrir la Maison natale de manière ludique.
Des jeux, de la réflexion, des défis et de la bonne humeur rythment cette visite à travers les pièces de la Maison natale.
À partir de 7 ans.
Réservation conseillée
Maison natale Charles de Gaulle 9 rue Princesse 59000 LILLE Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-maisondegaulle.lenord.fr/fr-FR/produits »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359730030 »}, {« type »: « email », « value »: « maisondegaulle@lenord.fr »}]
