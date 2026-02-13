Visite guidée ludique, Maison natale Charles de Gaulle, Lille

Visite guidée ludique 16 – 26 février Maison natale Charles de Gaulle Nord

Tarif :10 € / Réduit : 8 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-16T15:00:00+01:00 – 2026-02-16T16:00:00+01:00

Fin : 2026-02-26T15:00:00+01:00 – 2026-02-26T16:00:00+01:00

En famille ou entre amis, les visiteurs sont invités à découvrir la Maison natale de manière ludique.

Des jeux, de la réflexion, des défis et de la bonne humeur rythment cette visite à travers les pièces de la Maison natale.

À partir de 7 ans.

Réservation conseillée

Maison natale Charles de Gaulle 9 rue Princesse 59000 LILLE Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-maisondegaulle.lenord.fr/fr-FR/produits »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359730030 »}, {« type »: « email », « value »: « maisondegaulle@lenord.fr »}]

Découvrez la Maison natale de manière ludique