Visite Guidée : « Lumières sur la Citadelle – Portivechju en images et en architecture » Samedi 20 septembre, 20h00 Office de tourisme Intercommunal de Porto-Vecchio Corse-du-Sud

Nombre de places limité ; Prévoir des chaussures confortables

Début : 2025-09-20T20:00:00 – 2025-09-20T21:30:00

Nela, guide conférencière, vous emportera dans l’histoire d’A Citadedda di Portivechju, où l’architecture militaire s’est édifiée avec les Génois, mais a pris une dimension urbaine avec la réappropriation des murs par les Porto-Vecchiais.

Entre monuments emblématiques, lieux sacrés et lieux de vie, laissez-vous porter à travers un patrimoine où chaque mur, chaque voûte et chaque perspective raconte une histoire : celle d’une cité façonnée par l’architecture défensive, religieuse et insulaire.

Office de tourisme Intercommunal de Porto-Vecchio 20137 Porto-Vecchio Porto-Vecchio 20137 Corse-du-Sud Corse [{« type »: « phone », « value »: « 04 95 70 09 58 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@destination-sudcorse.com »}]

