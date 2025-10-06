Visite guidée L’USST 448 Le Havre

Visite guidée L’USST 448

Pointe de l’Escaut Chaussée Pondichéry Le Havre Seine-Maritime

Découvrez le chantier de restauration intérieure du remorqueur, après d’importants travaux de chaudronnerie réalisés sur sa coque et sa structure.

Cette visite vous permet d’observer l’envers du décor et de mieux comprendre les étapes de sauvegarde de ce patrimoine maritime unique.

Proposé par l’association USST 488 Le Havre 16th Port US

Visite à 14h30 et 15h30

Durée 45 min

Réservation obligatoire

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription. .

