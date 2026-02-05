Visite guidée Luxeuil aéronautique La Pomme d’Or Luxeuil-les-Bains

Visite guidée Luxeuil aéronautique

La Pomme d’Or 8 Allées André Maroselli Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 15:00:00

fin : 2026-11-18 16:30:00

Date(s) :

2026-03-25 2026-04-15 2026-05-06 2026-05-27 2026-06-17 2026-07-08 2026-07-29 2026-08-19 2026-09-09 2026-09-30 2026-10-21 2026-11-18

Dès le début du XXe siècle, le ciel de Luxeuil-les-Bains résonne du vrombissement des moteurs des premiers aéronefs. De la fondation de la célèbre escadrille La Fayette à celle de la BA 116, faites la connaissance de quelques-unes des figures qui ont inscrit Luxeuil dans l’histoire et l’actualité de l’aéronautique française.

Rendez-vous à 15h devant le restaurant La Pomme d’Or.

Inscription obligatoire au 03 84 40 06 41. Fin des inscriptions à 12h le jour de la visite.

Distance à parcourir 1,5 km | Durée 90 min

Places limitées. Si le nombre d’inscrits est insuffisant, la visite est susceptible d’être annulée. .

La Pomme d’Or 8 Allées André Maroselli Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

