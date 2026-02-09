Visite guidée Luxeuil-Les-Bains, au fil du temps Office de Tourisme Luxeuil-les-Bains

Visite guidée Luxeuil-Les-Bains, au fil du temps

Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Découvrez l’histoire de Luxeuil, de la création de l’abbaye au VIe siècle par saint Colomban jusqu’aux thermes reconstruits au XVIIIe siècle, en passant par quelques-uns des plus beaux monuments de la ville.

Rendez-vous Office de Tourisme.

Distance 1.5 km | Durée 90 min

Places limitées.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 03 84 40 06 41. Fin des inscriptions à 12h le jour de la visite. Annulation si moins de 4 inscrits. .

Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

