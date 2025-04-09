Visite guidée Luxeuil-Les-Bains et ses grandes figures Office de Tourisme Luxeuil-les-Bains

Visite guidée Luxeuil-Les-Bains et ses grandes figures

2025-11-12 15:00:00

2025-11-12 16:30:00

2025-11-12

Faites la connaissance de quelques-unes des grandes figures qui ont marqué l’histoire de Luxeuil et des monuments qui conservent leur mémoire la Tour des échevins, la Maison du cardinal Jouffroy ou encore la Maison François Ier…

À 15h, rendez-vous Office de Tourisme.

Distance à parcourir 1km

Places limitées.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 03 84 40 06 41. Fin des inscriptions à 12h le jour de la visite. Annulation si moins de 4 inscrits.

Tarif réduit 7 à 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, guides-conférenciers. .

Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

