Visite guidée LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

2025-12-21 18:00:00

2025-12-21

2025-12-21

Pars à la découverte de Luz-Saint-Sauveur sous le signe du blanc, symbole de lumière et de pureté.

Au fil des ruelles et des paysages pyrénéens, à la lueur des flambeaux, ton guide te fera découvrir l’histoire, le patrimoine et les secrets de ce village de montagne.

Une visite originale pour voir Luz autrement, entre nature, culture et poésie.

> Inscriptions à l’Office de Tourisme (30 pers. max.).

> Tout public.

> Gratuit. .

+33 5 62 92 30 30 bonjour@luz-tourisme.com

English :

Discover Luz-Saint-Sauveur under the sign of white, symbol of light and purity.

Your guide will show you the history, heritage and secrets of this mountain village, as you wander through its narrow streets and Pyrenean landscapes by torchlight.

An original way to see Luz from a different angle, combining nature, culture and poetry.

German :

Begeben Sie sich auf eine Entdeckungsreise durch Luz-Saint-Sauveur im Zeichen der Farbe Weiß, dem Symbol für Licht und Reinheit.

Durch die Gassen und die Pyrenäenlandschaft, im Schein der Fackeln, zeigt dir dein Führer die Geschichte, das Kulturerbe und die Geheimnisse dieses Bergdorfes.

Ein origineller Besuch, um Luz anders zu sehen, zwischen Natur, Kultur und Poesie.

Italiano :

Scoprite Luz-Saint-Sauveur all’insegna del bianco, simbolo di luce e purezza.

La guida vi illustrerà la storia, il patrimonio e i segreti di questo villaggio di montagna, mentre percorrerete le sue stradine e i paesaggi pirenaici alla luce delle torce.

Un modo originale per vedere Luz da una prospettiva diversa, combinando natura, cultura e poesia.

Espanol :

Descubra Luz-Saint-Sauveur bajo el estandarte del blanco, símbolo de luz y pureza.

Su guía le mostrará la historia, el patrimonio y los secretos de este pueblo de montaña, mientras recorre sus callejuelas y paisajes pirenaicos a la luz de las antorchas.

Una forma original de ver Luz desde un ángulo diferente, combinando naturaleza, cultura y poesía.

