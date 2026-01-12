Visite guidée LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Visite guidée

LUZ-SAINT-SAUVEUR Départ de l’Eglise des Templiers Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-02 18:00:00

fin : 2026-03-02

Date(s) :

2026-03-02

Pars à la découverte de Luz-Saint-Sauveur sous le signe du blanc, symbole de lumière et de pureté.

Au fil des ruelles et des paysages pyrénéens, ton guide te fera découvrir l’histoire, le patrimoine et les secrets de ce village de montagne.

Une visite guidée originale pour voir Luz autrement, entre nature, culture et poésie.

> Inscriptions à l’Office de Tourisme (30 pers. max.).

> Tout public.

> Gratuit. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR Départ de l’Eglise des Templiers Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 30 30 bonjour@luz-tourisme.com

English :

Discover Luz-Saint-Sauveur under the sign of white, symbol of light and purity.

As you wander through the narrow streets and Pyrenean landscapes, your guide will help you discover the history, heritage and secrets of this mountain village.

An original guided tour to see Luz in a different light, combining nature, culture and poetry.

