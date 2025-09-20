Visite guidée – Lycée Chaptal Lycée Chaptal Quimper

Visite guidée – Lycée Chaptal Samedi 20 septembre, 09h30, 11h00 Lycée Chaptal Finistère

Visite par une guide-conférencière de la Ville d’art et d’histoire /

Durée : 1h15 – Rdv. 35 chemin des Justices.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Visite Guidée – Samedi / 9h30 et 11h

Ancien couvent puis séminaire de Quimper, le lycée Chaptal, à l’architecture singulière, témoigne d’un passé qui remonte au XVIIe siècle. Le public aura notamment la possibilité de découvrir l’entrée originelle, le cloître et l’étonnante charpente.

e-réservation*

Lycée Chaptal 35 chemin des Justices 29000 Quimper Quimper 29000 Kernisy Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-du-patrimoine.htm »}]

Ville de Quimper