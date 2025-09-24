Visite guidée > Lycée Le Verrier Saint-Lô

Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche

Début : 2025-09-24 14:30:00

fin : 2025-09-24 16:30:00

2025-09-24

Maintenu à son emplacement d’avant-guerre, le lycée est un bon exemple de la mise en oeuvre du dispositif « 1% artistique », qui consiste à consacrer 1% du budget de construction à la réalisation d’oeuvres d’art.

Rendez-vous au musée d’art et d’histoire pour une visite guidée de 2h. .

Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55 musee@saint-lo.fr

