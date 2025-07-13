Visite guidée Mâcon raconte le climat Musée des Ursulines Mâcon

Visite guidée Mâcon raconte le climat

Musée des Ursulines 5 rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

La visite guidée est une manière dynamique de découvrir l’exposition. et une invitation au dialogue avec le médiateur culturel. Figurant parmi les 31 projets sélectionnés par le musée d’Orsay en France pour son opération 100 œuvres racontent le climat, le musée des Ursulines accueille Printemps arctique d’Anna Boberg (1864-1935) et propose une sensibilisation à la nature et aux impacts du dérèglement climatique.

Public ados adultes / Durée 1h.

Sur réservation. .

Musée des Ursulines 5 rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38 musee.ursulines@ville-macon.fr

