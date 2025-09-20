Visite guidée Maison Bouriant Bourges

Visite guidée Maison Bouriant Bourges samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée 20 et 21 septembre Maison Bouriant Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:45:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T10:45:00

Visites guidées de la maison Bouriant (45mn)

Sur inscription

Samedi 10h, 14h et 15h

Dimanche 10h

Maison Bouriant Place Planchat, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=224145 »}] Maison réalisée en 1969 par l’architecte Christian Gimonet

Direction Musées Patrimoine Historique, ville de Bourges