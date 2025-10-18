Visite guidée Maison de la Culture et église Saint-Pierre Site Le Corbusier Firminy

En compagnie d’une médiatrice, partez à la découverte de ces deux architectures uniques au monde, nées de l’esprit ingénieux d’un architecte visionnaire : la Maison de la Culture, patrimoine mondial Unesco, avec sa forme spectaculaire et son mobilier des années 1960, et l’église Saint-Pierre avec sa lumière et son acoustique exceptionnelles.

Visite guidée samedi à 10h30.

Découvrez nos autres visites guidées sur les différentes fiches événements du Site Le Corbusier.

Site Le Corbusier Boulevard périphérique du stade, 42700 Firminy Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 77 61 08 72 https://sitelecorbusier.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 0477610872 »}] 4 parkings gratuits à proximité. Range vélos (5 places) à disposition.

