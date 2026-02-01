VISITE GUIDÉE MAISON DE L’EAU FEVRIER Le Boulou

VISITE GUIDÉE MAISON DE L’EAU FEVRIER

4 Rue Arago Le Boulou Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 14:00:00

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

Visite guidée de la MEM

Devenez de vrais spécialistes de l’Eau en vous laissant guider par une animatrice au sein de la MEM à la découverte de cette ressource.

Animation payante 8e adultes et 5e enfants ( 6-12ans)

réservation au 04 68 87 50 10

.

4 Rue Arago Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 50 10 contact@mem-leboulou.fr

English :

Guided tour of the MEM

Become a true water specialist as a guide takes you on a guided tour of the MEM to discover this resource.

Fee: 8 adults and 5 children (6-12 years)

reservation on 04 68 87 50 10

