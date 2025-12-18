VISITE GUIDÉE MAISON DE L’EAU MARS Le Boulou
VISITE GUIDÉE MAISON DE L’EAU MARS Le Boulou jeudi 5 mars 2026.
VISITE GUIDÉE MAISON DE L’EAU MARS
4 Rue Arago Le Boulou Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-05 14:00:00
fin : 2026-03-05
Date(s) :
2026-03-05
Visite guidée de la MEM
Devenez de vrais spécialistes de l’Eau en vous laissant guider par une animatrice au sein de la MEM à la découverte de cette ressource.
Animation payante 8e adultes et 5e enfants ( 6-12ans)
réservation au 04 68 87 50 10
.
4 Rue Arago Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 50 10 contact@mem-leboulou.fr
English :
Guided tour of the MEM
Become a true water specialist as a guide takes you on a guided tour of the MEM to discover this resource.
Fee: 8 adults and 5 children (6-12 years)
reservation on 04 68 87 50 10
