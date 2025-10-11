Visite guidée Maison du patrimoine et des cités provisoires Maison du Patrimoine et des Cités Provisoires Gonfreville-l’Orcher

Maison du Patrimoine et des Cités Provisoires 2B Rue du 8 Mai 1945 Gonfreville-l’Orcher Seine-Maritime

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2025-10-11 2025-11-08 2025-12-13 2026-01-10 2026-02-14 2026-03-14

En 1945, Gonfreville l’Orcher a accueilli sur son territoire le camp militaire américain Philip Morris, transformé après le départ des GI’s en trois cités provisoires pour y loger des sinistrés havrais. Venez découvrir la vie de ce camp US et le quotidien des familles réfugiées dans ces logements sans confort en visitant les dernières baraques réhabilitées par la commune. Dans ces baraques transformées en musée, vous trouverez maquettes, témoignages et photos.

Proposé par la Ville de Gonfreville-l’Orcher

Public adultes durée 1h30

Lieu de rendez-vous communiqué au moment de l’inscription

Réservation 02 35 13 16 53 ou maison-patrimoine@gonfreville-l-orcher.fr .

Maison du Patrimoine et des Cités Provisoires 2B Rue du 8 Mai 1945 Gonfreville-l'Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 16 53 maison-patrimoine@gonfreville-l-orcher.fr

