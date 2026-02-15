Visite Guidée Maison-Musée Raymond Devos

10 rue de Paris Saint-Rémy-lès-Chevreuse Yvelines

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 15:00:00

fin : 2026-08-16 16:30:00

Date(s) :

2026-03-15 2026-04-05 2026-04-19 2026-05-03 2026-05-17 2026-06-07 2026-06-21 2026-07-05 2026-07-19 2026-08-02 2026-08-16 2026-09-06 2026-09-20 2026-10-04 2026-10-18 2026-11-01 2026-11-15 2026-12-06 2026-12-20

Découvrez la Maison-Musée Raymond Devos autrement !

Chaque 1er et 3ème dimanche du mois, laissez-vous guider à travers l’univers poétique et ludique de Raymond Devos.

.

10 rue de Paris Saint-Rémy-lès-Chevreuse 78470 Yvelines Île-de-France +33 1 30 47 76 71 contact@fondationraymonddevos.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the Maison-Musée Raymond Devos in a whole new way!

Every 1st and 3rd Sunday of the month, let yourself be guided through the poetic and playful world of Raymond Devos.

L’événement Visite Guidée Maison-Musée Raymond Devos Saint-Rémy-lès-Chevreuse a été mis à jour le 2026-02-13 par Conseil Départemental des Yvelines