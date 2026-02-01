Visite guidée Maison Saint-Yves, Chapelle et Crypte Art Déco Maison Saint-Yves Saint-Brieuc

Visite guidée Maison Saint-Yves, Chapelle et Crypte Art Déco

Construit en 1927 par Georges-Robert Lefort, l’ancien Grand séminaire a été un haut lieu du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier.

Ce bâtiment a accueilli durant 40 ans des centaines de jeunes séminaristes qui y ont vécu et étudié. Entièrement restructuré en 2017, l’ancien Grand séminaire devient aujourd’hui la Maison Saint-Yves, maison diocésaine ouverte sur la ville.

Sa chapelle de style Art déco est un véritable joyau mosaïques d’Isidore Odorico, peintures à fresco et riche mobilier inspiré par le mouvement Seiz Breur. Découvrez également la crypte et les fresques peintes par Xavier de Langlais.

Ce monument à l’intérêt patrimonial singulier, fruit des recherches architecturales de l’entre-deux-guerres inspirées par l’Art déco et des initiatives celto-bretonnes des Seiz Breur fut élu 8ème monument préféré des français 2022 !

