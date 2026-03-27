Visite guidée Maison Saint-Yves, Chapelle et Crypte Art Déco Maison Saint-Yves Saint-Brieuc
Visite guidée Maison Saint-Yves, Chapelle et Crypte Art Déco Maison Saint-Yves Saint-Brieuc mardi 14 avril 2026.
Visite guidée Maison Saint-Yves, Chapelle et Crypte Art Déco
Maison Saint-Yves 81 Rue Mathurin Méheut Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 15:00:00
fin : 2026-04-16 16:30:00
Date(s) :
2026-04-14 2026-04-16 2026-04-21 2026-04-23
Construit en 1927 par Georges-Robert Lefort, l’ancien Grand séminaire a été un haut lieu du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier.
Ce bâtiment a accueilli durant 40 ans des centaines de jeunes séminaristes qui y ont vécu et étudié. Entièrement restructuré en 2017, l’ancien Grand séminaire devient aujourd’hui la Maison Saint-Yves, maison diocésaine ouverte sur la ville.
Sa chapelle de style Art déco est un véritable joyau mosaïques d’Isidore Odorico, peintures à fresco et riche mobilier inspiré par le mouvement Seiz Breur. Découvrez également la crypte et les fresques peintes par Xavier de Langlais.
Ce monument à l’intérêt patrimonial singulier, fruit des recherches architecturales de l’entre-deux-guerres inspirées par l’Art déco et des initiatives celto-bretonnes des Seiz Breur fut élu 8ème monument préféré des français 2022 !
Visite libre du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h + samedi matin
Week-end de Pâques fermeture exceptionnelle vendredi 3 avril après-midi , samedi 4 avril le matin et lundi 6 avril férié .
Maison Saint-Yves 81 Rue Mathurin Méheut Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 13 40
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English :
L’événement Visite guidée Maison Saint-Yves, Chapelle et Crypte Art Déco Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-03-27 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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